Главы МИД ЕС отказались обсуждать переговоры с Путиным на заседании 11 мая
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal
Главы МИД Евросоюза на заседании 11 мая не будут обсуждать возможные переговоры между лидерами стран союза и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Совете ЕС.
«Будущие переговоры между лидерами ЕС и президентом России Владимиром Путиным не включены в повестку дня следующего заседания Совета по иностранным делам», — сообщил собеседник агентства.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Он добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы выгодно, если бы Украина являлась членом обоих объединений. Такое положение дел, по его мнению, усилило бы безопасность в регионе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.