Главы МИД ЕС отказались обсуждать переговоры с Путиным на заседании 11 мая

Главы МИД Евросоюза на заседании 11 мая не будут обсуждать возможные переговоры между лидерами стран союза и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в Совете ЕС.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Он добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы выгодно, если бы Украина являлась членом обоих объединений. Такое положение дел, по его мнению, усилило бы безопасность в регионе.