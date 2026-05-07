В ЕС заговорили о переговорах с Россией после разочарования в Трампе

Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту.

Сейчас он обсуждает с лидерами стран ЕС формат будущего диалога и вопросы, которые Брюссель хотел бы поднять при контактах с Москвой. Кошта подчеркнул, что переговоры могут начаться «в подходящий момент».

Как отмечает Financial Times, изменение риторики европейских политиков связано с растущим недовольством действиями президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока.