7 мая, 19:39

В ЕС заговорили о переговорах с Россией после разочарования в Трампе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту. Об пишет Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту.

Сейчас он обсуждает с лидерами стран ЕС формат будущего диалога и вопросы, которые Брюссель хотел бы поднять при контактах с Москвой. Кошта подчеркнул, что переговоры могут начаться «в подходящий момент».

Как отмечает Financial Times, изменение риторики европейских политиков связано с растущим недовольством действиями президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Песков: США сейчас не участвуют в переговорах по Украине из-за Ирана

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина необходима Европе для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока.

Артём Гапоненко
