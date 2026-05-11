Для урегулирования конфликта на Украине главарю киевского режима Владимиру Зеленскому надо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, а не на нейтральной территории. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По его утверждению, российский лидер дал понять, что готов к контакту лишь при условии обсуждения и закрепления окончательных договорённостей. Поэтому в попытках найти третью сторону нет необходимости. Христофору также отметил, что отказ Зеленского от поездки в Москву может быть воспринят как сигнал отсутствия стремления к мирному урегулированию конфликта.

«Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной», — утверждает он.

А ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и главарь киевского режима Владимир Зеленский остаются главным препятствием для завершения конфликта. Депутат утверждает, что оба политика руководствуются личными интересами. Германия претендует на статус главной угрозы для безопасности Европы. По словам депутата, канцлер действует авторитарно и угрожает премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьёзным разговором» за его визит в Москву на День Победы.