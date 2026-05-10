Зеленский объявил о передаче РФ списков на обмен по формуле «тысяча на тысячу»

Украинский координационный штаб направил России списки для обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу». Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

По его словам, Соединённые Штаты Америки взяли на себя обязательства по обеспечению гарантий проведения данного обмена. Зеленский подтвердил, что обмен пленными в формате «тысяча на тысячу» находится в стадии подготовки и должен состояться.

Ранее Россия согласилась с предложением президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной и проведении обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Американская сторона выдвинула план, который устроил Москву. Российское руководство дало добро на его реализацию.