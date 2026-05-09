Путин: Россия ещё до инициативы Трампа предлагала Украине обмен пленными

Москва ещё инициативы президента США Дональда Трампа предлагала Киеву провести обмен пленными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам Дня Победы.

«Кстати говоря, мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России», — сказал глава государства.

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей о трёхдневном перемирии на Украине. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что также запланирован обмен пленными.