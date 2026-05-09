Ушаков заявил о работе над списком пленных для обмена по формуле «1000 на 1000»
Российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. После их согласования начнётся обмен пленными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Вот сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и, если договорятся по своим каналам, то начнётся обмен, так я полагаю», — сказал представитель Кремля.
При этом Ушаков подчеркнул, что «в начале нужно провести черновую работу».
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договорённости между Москвой и Киевом о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Американский лидер уточнил условия соглашения. Оно предусматривает полное прекращение огня. И одновременный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны.
