Ушаков заявил о работе над списком пленных для обмена по формуле «1000 на 1000»

Российская и украинская стороны ведут активную работу со списками военнопленных по формуле «1000 на 1000» в рамках достигнутых на переговорах договорённостей. После их согласования начнётся обмен пленными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вот сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками, и, если договорятся по своим каналам, то начнётся обмен, так я полагаю», — сказал представитель Кремля.

При этом Ушаков подчеркнул, что «в начале нужно провести черновую работу».