День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 21:38

Слуцкий назвал Мерца и Зеленского препятствием для мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1 / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1 / Alexandros Michailidis

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и главарь киевского режима Владимир Зеленский остаются главным препятствием для завершения конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. По словам депутата, оба политика действуют исходя из личных, «шкурных» интересов.

Слуцкий отметил, что Мерц продолжает борьбу за лидерство в «европейской партии войны», лишь повышая ставки. Как заявил парламентарий, из утечек следует, что правительство ФРГ не одобрит кандидатуру экс-канцлера Герхарда Шрёдера на переговорах с Россией.

«Отсюда и утечки о том, что немецкое правительство не одобрит кандидатуру Герхарда Шрёдера на возможных переговорах с Россией, и оголтелая поддержка неонацистов на Украине, возведённая до уровня «стратегического партнёрства», и цели по милитаризации и созданию «самой сильной армии в Европе», — считает чиновник.

По мнению Слуцкого, Германия претендует на статус главной угрозы европейской безопасности. Депутат подчеркнул, что канцлер демонстрирует диктаторские замашки и грозит «серьёзным разговором» премьеру Словакии Роберту Фицо за его визит в Москву на День Победы.

«За сохранение собственной власти такие как Макрон и Мерц готовы сделать всю Европу одной большой мишенью», — написал Слуцкий.

Слуцкий напомнил европейским политикам, что именно президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по формированию новых контуров евразийской безопасности. Парламентарий подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно стать началом восстановления, а не концом мира на континенте.

На Украине заявили, что Трамп может продавить Зеленского по Донбассу
На Украине заявили, что Трамп может продавить Зеленского по Донбассу

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин обладает полной картиной ситуации на фронте и по линии переговоров. Комментируя слова главы государства о скором завершении конфликта, депутат отметил, что Киев по-прежнему не хочет мира, но Украина находится под внешним управлением. По словам Слуцкого, Россия уверенно продвигается к целям специальной военной операции, а Владимир Зеленский демонстрирует лояльность европейской партии войны. Депутат также предположил, что администрация президента США продолжит усилия по завершению украинского конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar