Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и главарь киевского режима Владимир Зеленский остаются главным препятствием для завершения конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. По словам депутата, оба политика действуют исходя из личных, «шкурных» интересов.

Слуцкий отметил, что Мерц продолжает борьбу за лидерство в «европейской партии войны», лишь повышая ставки. Как заявил парламентарий, из утечек следует, что правительство ФРГ не одобрит кандидатуру экс-канцлера Герхарда Шрёдера на переговорах с Россией.

«Отсюда и утечки о том, что немецкое правительство не одобрит кандидатуру Герхарда Шрёдера на возможных переговорах с Россией, и оголтелая поддержка неонацистов на Украине, возведённая до уровня «стратегического партнёрства», и цели по милитаризации и созданию «самой сильной армии в Европе», — считает чиновник.

По мнению Слуцкого, Германия претендует на статус главной угрозы европейской безопасности. Депутат подчеркнул, что канцлер демонстрирует диктаторские замашки и грозит «серьёзным разговором» премьеру Словакии Роберту Фицо за его визит в Москву на День Победы.

«За сохранение собственной власти такие как Макрон и Мерц готовы сделать всю Европу одной большой мишенью», — написал Слуцкий.

Слуцкий напомнил европейским политикам, что именно президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по формированию новых контуров евразийской безопасности. Парламентарий подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно стать началом восстановления, а не концом мира на континенте.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин обладает полной картиной ситуации на фронте и по линии переговоров. Комментируя слова главы государства о скором завершении конфликта, депутат отметил, что Киев по-прежнему не хочет мира, но Украина находится под внешним управлением. По словам Слуцкого, Россия уверенно продвигается к целям специальной военной операции, а Владимир Зеленский демонстрирует лояльность европейской партии войны. Депутат также предположил, что администрация президента США продолжит усилия по завершению украинского конфликта.