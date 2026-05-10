В Киеве по-прежнему не хотят мира, но Украина находится под внешним управлением. А Россия уверенно продвигается к целям специальной военной операции. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о скором завершении конфликта.

«Президент, как верховный главнокомандующий, обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговорного трека», — приводит слова депутата «Газета.ru».

Слуцкий добавил, что Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил достижение всех целей СВО. При этом киевский режим продолжает отказываться от мирных переговоров, а его главарь Владимир Зеленский демонстрирует лояльность европейской партии войны. Слуцкий предположил, что администрация Трампа продолжит усилия по завершению украинского конфликта.

Напомним, 9 мая Владимир Путин заявил о близости завершения конфликта на Украине. Президент озвучил эту позицию в беседе с журналистами после празднования Дня Победы.