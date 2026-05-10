Песков: СВО завершится победой России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что специальная военная операция на Украине завершится победой России. Такое заявление он сделала в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Это наша война. И мы её выиграем», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Путин прокомментировал решение о проведении парада Победы без демонстрации военной техники. По его словам, приоритетом остаётся выполнение задач специальной военной операции, включая необходимость сосредоточения усилий на «окончательном разгроме противника».
