Песков: СВО завершится победой России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что специальная военная операция на Украине завершится победой России. Такое заявление он сделала в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Это наша война. И мы её выиграем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин прокомментировал решение о проведении парада Победы без демонстрации военной техники. По его словам, приоритетом остаётся выполнение задач специальной военной операции, включая необходимость сосредоточения усилий на «окончательном разгроме противника».