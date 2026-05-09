Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и вниманием к СВО

Отсутствие военной техники на параде Победы обусловлено не только соображениями безопасности, но и необходимостью окончательного разгрома противника в рамках специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Президент пояснил, что в этом году было принято решение проводить праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, без демонстрации военной техники. Это связано не только с соображениями безопасности, но прежде всего с тем, что вооружённые силы должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника в ходе специальной военной операции, поскольку парад не является юбилейным.

«И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооружённые силы должны сосредоточить своё внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», — сказал президент.