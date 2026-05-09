Речь Путина на Параде Победы продлилась чуть более 8,5 минут

Торжественная речь президента России Владимира Путина на военном параде в честь Дня Победы заняла чуть больше 8,5 минут. Life.ru вёл трансляцию.

В прошлом году, когда отмечалось 80-летие Победы, выступление главы государства было более продолжительным — 10 минут. После слов президента началась пешая часть парада.

После парада Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. К церемонии присоединились приехавшие в Москву лидеры — президент Белорусии Александр Лукашенко, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Республики Сербской Синиша Каран, руководитель Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер Абхазии Бадра Гунба.