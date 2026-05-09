Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду после завершения Парада Победы.
Вместе с главой государства участие в торжественном мероприятии приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководитель Республики Сербской Синиша Каран, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Абхазии Бадра Гунба.
Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» в Москве — это главный общенациональный памятник воинской славы, расположенный в Александровском саду у Кремлёвской стены. Прах неизвестного бойца, погибшего в 1941 году при обороне Москвы, был перезахоронен здесь из братской могилы под Зеленоградом 3 декабря 1966 года, а сам мемориал с Вечным огнём, зажжённым от факела с Марсова поля в Ленинграде, был торжественно открыт 8 мая 1967 года. На гранитной плите высечена знаменитая эпитафия: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 1997 года здесь находится Пост № 1 — главный караульный пост России, который несут военнослужащие Президентского полка.
