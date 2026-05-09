Во время парада в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади на больших экранах продемонстрировали боевой лазерный комплекс «Пересвет». Это первый российский боевой лазер, который выпускают серийно. Он нужен для защиты от самолётов и спутников противника.

Лазерный комплекс «Пересвет» впервые показали на Параде Победы в Москве. Фото © Life.ru

Лазер ослепляет системы наведения, то есть не взрывает цель, а подавляет её оптику и электронику. Комплекс впервые показали в 2018 году, и тогда же он заступил на опытно-боевое дежурство.

В 2026 году «Пересвет» уже поставляется в армию серийно. Он развёрнут в нескольких частях Ракетных войск стратегического назначения — например, в Тейкове, Йошкар-Оле и Новосибирске.

На параде Победы на Красной площади также рассказали о главных силах Военно-морского флота России. ВМФ страны надёжно охраняет морские границы и обеспечивает присутствие России в Мировом океане. Особо отметили фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Это многоцелевой корабль, который может уничтожать морские цели и объекты на суше высокоточными ракетами большой дальности.