9 мая, 07:44

На Параде Победы рассказали о мощи и успехах ВМФ России

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

На Параде Победы на Красной площади рассказали о ключевых силах Военно-морского флота России. ВМФ РФ надёжно охраняет морские границы страны и гарантирует российское присутствие в Мировом океане.

Особое внимание было уделено фрегату «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Этот корабль относится к классу многоцелевых надводных судов. Он способен поражать морские цели и наземные объекты высокоточными ракетами большой дальности.

Также был представлен атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск». Это многоцелевая атомная подводная лодка, предназначенная для выполнения боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах.

«Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах», — рассказали во время Парада Победы в Москве.

Путин на Параде Победы напомнил о целях нацистов при нападении на СССР

В Москве на Красной площади в 10 утра стартовал Парад Победы. Открывая торжество, Владимир Путин поздравил граждан с Днём Победы, назвав 9 Мая священным, светлым и главным праздником. Президент подчеркнул, что россияне встречают эту дату с гордостью и пониманием своего долга перед ушедшими героями и живыми ветеранами ВОВ.

