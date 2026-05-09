На Параде Победы рассказали о мощи и успехах ВМФ России
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
На Параде Победы на Красной площади рассказали о ключевых силах Военно-морского флота России. ВМФ РФ надёжно охраняет морские границы страны и гарантирует российское присутствие в Мировом океане.
Особое внимание было уделено фрегату «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Этот корабль относится к классу многоцелевых надводных судов. Он способен поражать морские цели и наземные объекты высокоточными ракетами большой дальности.
«Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах», — рассказали во время Парада Победы в Москве.
В Москве на Красной площади в 10 утра стартовал Парад Победы. Открывая торжество, Владимир Путин поздравил граждан с Днём Победы, назвав 9 Мая священным, светлым и главным праздником. Президент подчеркнул, что россияне встречают эту дату с гордостью и пониманием своего долга перед ушедшими героями и живыми ветеранами ВОВ.
