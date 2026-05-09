На Параде Победы рассказали о мощи и успехах ВМФ России

На Параде Победы на Красной площади рассказали о ключевых силах Военно-морского флота России. ВМФ РФ надёжно охраняет морские границы страны и гарантирует российское присутствие в Мировом океане.

Особое внимание было уделено фрегату «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Этот корабль относится к классу многоцелевых надводных судов. Он способен поражать морские цели и наземные объекты высокоточными ракетами большой дальности.

Также был представлен атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск». Это многоцелевая атомная подводная лодка, предназначенная для выполнения боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах.

