9 мая, 07:30

Путин на Параде Победы напомнил о целях нацистов при нападении на СССР

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин напомнил о начале Великой Отечественной войны и целях нацистской Германии при нападении на Советский Союз. Они планировали захват страны, заметил глава государства ходе выступления на параде Победы в Москве на Красной площади.

«86 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на СССР. Планировали захват страны и её богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа», — заявил Путин.

Самому старшему ветерану ВОВ на трибуне с Путиным в День Победы почти 103 года

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Победы, назвав 9 Мая главным и особо значимым праздником. В своём обращении глава государства подчеркнул, что эта дата воспринимается в обществе как священная и объединяющая.

Милена Скрипальщикова
