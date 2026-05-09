Путин на Параде Победы напомнил о целях нацистов при нападении на СССР

Президент России Владимир Путин напомнил о начале Великой Отечественной войны и целях нацистской Германии при нападении на Советский Союз. Они планировали захват страны, заметил глава государства ходе выступления на параде Победы в Москве на Красной площади.

«86 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на СССР. Планировали захват страны и её богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Победы, назвав 9 Мая главным и особо значимым праздником. В своём обращении глава государства подчеркнул, что эта дата воспринимается в обществе как священная и объединяющая.