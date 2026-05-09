«Наше дело – правое!» Life.ru публикует полное видео выступления Путина на Параде Победы

Life.ru публикует полное видео речи президента России Владимира Путина на Параде Победы, который проходит сейчас на Красной площади в Москве.

В своём выступлении глава государства поздравил ветеранов, военнослужащих и всех граждан страны с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив решающий вклад советского народа в разгром нацизма. Особые слова президент адресовал участникам специальной военной операции, подчеркнув их мужество и стойкость в борьбе с современными вызовами.

Путин подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне, её подлинной истории и героях остаётся для страны делом чести. Он заявил, что советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас мир и положил конец «тотальному, беспощадному злу».

Президент напомнил, что 22 июня исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Он отметил, что нацисты планировали захват ресурсов СССР, уничтожение культуры, исторического наследия и геноцид многонационального советского народа.

Отдельно Путин говорил о стойкости солдат, матросов и офицеров, участниках народного ополчения, партизанах, подпольщиках, работниках тыла, науки, промышленности и сельского хозяйства. По его словам, фронт и тыл были едины, а Победа была «завоёвана, выстрадана и одержана».

Во время выступления была объявлена минута молчания в память о павших в боях, погибших в оккупации и плену, умерших от голода в блокадном Ленинграде и других осаждённых городах. Путин также заявил, что подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО. По его словам, российские военные сегодня противостоят силе, которую вооружает и поддерживает весь блок НАТО.

«Твёрдо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — сказал президент.

В завершение он поздравил россиян с Днём Победы, провозгласив славу народу-победителю, ветеранам и Вооружённым силам России.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Победы, назвав 9 Мая главным и особо значимым праздником. В своём обращении глава государства подчеркнул, что эта дата воспринимается в обществе как священная и объединяющая.