Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на Параде Победы на Красной площади.
«Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию, склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Объявляется минута молчания», — сказал глава государства.
