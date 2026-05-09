Смотрят и будут смотреть: Украинские СМИ переполнились язвительными публикациями о Параде Победы
Военнослужащие на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Украинские СМИ приковали внимание к Параду Победы в Москве. Стране, где священный праздник справить по-человечески запрещено, остаётся наблюдать за проявлением памяти в России.
Публикации о ходе праздника появились на страницах крупнейших изданий и телеканалов Незалежной. В публикациях явно прослеживается язвительный тон: они надеялись на провокации, которыми грозился киевский главарь, но эти ожидания, конечно, не оправдались.
Напомним, в Москве прошёл Парад Победы. По главной площади страны прошли военнослужащие разных подразделений, в том числе участники спецоперации на Украине. С более чем восьмиминутной речью выступил президент России Владимир Путин, Life.ru публиковал полное видео.
