Украинские СМИ приковали внимание к Параду Победы в Москве. Стране, где священный праздник справить по-человечески запрещено, остаётся наблюдать за проявлением памяти в России.

Публикации о ходе праздника появились на страницах крупнейших изданий и телеканалов Незалежной. В публикациях явно прослеживается язвительный тон: они надеялись на провокации, которыми грозился киевский главарь, но эти ожидания, конечно, не оправдались.

Напомним, в Москве прошёл Парад Победы. По главной площади страны прошли военнослужащие разных подразделений, в том числе участники спецоперации на Украине. С более чем восьмиминутной речью выступил президент России Владимир Путин, Life.ru публиковал полное видео.