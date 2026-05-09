«Победа будет за нами»: Западные журналисты занервничали из-за слов Путина
Express увидел в словах Путина на Параде Победы серьёзное предупреждение Западу
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Слова российского лидера Владимира Путина, прозвучавшие на Параде Победы, являются серьёзным предупреждением для стран Запада, пишет издание Express. Автор статьи Пол Уизерс выражает обеспокоенность — намерения Москвы прямо противоречат планам НАТО завершить конфликт на выгодных для альянса условиях.
Обозреватель пишет, что российский лидер направил всему миру мощный сигнал. По его мнению, Путин без промедления ответил главе США Дональду Трампу после того, как американский президент предположил, что завершение конфликта на Украине не за горами. В своей речи на Красной площади глава России обрушился с критикой на киевский режим и Североатлантический альянс, и подчеркнул: «Победа будет за нами».
На Параде Победы, состоявшемся на Красной площади, глава государства взял слово и напрямую обратился к военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Российский лидер напомнил, что нашим бойцам противостоит агрессивная сила, которая вооружается благодаря тотальной поддержке всего Североатлантического альянса.
