Европейские лидеры устали от Владимира Зеленского, но их раздражает не коррупция и не провалы на фронте, а тон главаря киевского режима, сообщило издание Politico. Сенатор от ДНР Александр Волошин в комментарии для Life.ru объяснил, почему в Брюсселе внезапно обнаружили, что «криворожский комик» перестал просить и начал требовать.

Европа наконец начала понимать то, о чём Россия предупреждала с самого начала. Криворожский комик, которого несколько лет подряд убеждают, что он что-то сродни новому Черчиллю, наконец-то начал разговаривать с европейскими лидерами как с обслуживающим персоналом. Киевский режим перестал просить деньги и членство в ЕС и вместо этого начал их исключительно требовать. Усталость Европы перестаёт быть экономической, а становится психологической и личной. А это уже необратимый процесс. Александр Волошин Сенатор от ДНР

Собеседник Life.ru отмечает иронию: Зеленский сегодня ведёт себя с Европой ровно так же, как сама Европа десятилетиями вела себя с другими странами — лекции, ультиматумы и принуждение к своей линии.

«Это конспект хорошего ученика самой Европы», — говорит сенатор.

И теперь европейские элиты, столкнувшись со своим же стилем, почувствовали себя крайне неуютно.

По мнению Волошина, показательно, что раздражение в ЕС вызывает именно тон Зеленского, а не катастрофическое состояние украинской экономики и демографии. Европейских бюрократов всё устраивало, пока Киев оставался послушным просителем. Но как только украинское руководство поверило в свою незаменимость, началась политическая аллергия.

«Спонсоры могут долго финансировать конфликт, но терпеть постоянные истерики, шантаж и публичные поучения не готов никто. Похоже, в Брюсселе начинают понимать, что вырастили не нового Черчилля, а безумного клоуна Джокера, который теперь кусает руку, которая его кормит», — подытожил сенатор.

Напомним, ранее Politico опубликовало материал, в котором сообщалось о растущей усталости европейских лидеров от Владимира Зеленского. По данным издания, в Брюсселе всё чаще звучат жалобы на высокомерный тон и неблагодарность украинской стороны, несмотря на многомиллиардную помощь. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Запад использует Украину как инструмент, а со временем неизбежно столкнётся с обратным эффектом.