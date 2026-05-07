В Европарламенте собирают делегацию для поездки к Путину

Европейский политик из Люксембурга, несмотря на действующие санкции, организует поездку коллег в Россию. Об этом пишет Politico. Речь о Фернане Картхайзере — его уже исключали из фракции после визита в Москву.

Он разослал депутатам письмо с предложением присоединиться к встрече с российскими депутатами Госдумы, которая запланирована на 3 июня. Мероприятие пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где, как ожидается, выступит президент Владимир Путин. В письме обещают помочь с жильём и разослать личные приглашения на форум.

Официальный диалог между парламентами Евросоюза и России был приостановлен ещё в 2014 году. Сам Картхайзер назвал значимость своей поездки неоспоримой и заявил, что изменение политики ЕС — лишь вопрос времени.

Ранее США, Китай и Германия подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году также запланированы бизнес-диалоги со странами Африки, Латинской Америки и другими государствами. Форум пройдёт с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсудят новые подходы к работе в условиях нестабильности мировой экономики.