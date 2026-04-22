Стартовал приём заявок на «Марафон инноваций» ПМЭФ-2026

Московский инновационный кластер совместно с Фондом Росконгресс объявил о старте приёма заявок на «Марафон инноваций». Программа направлена на отбор технологических решений для крупных компаний и их дальнейшее внедрение в экономику.

Участники смогут напрямую представить свои разработки индустриальным заказчикам и наладить сотрудничество с бизнесом. Финалисты получат возможность выступить на демо-дне в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года и презентовать проекты российским и зарубежным делегациям.

«Марафон инноваций <...> формирует новую модель взаимодействия технологических компаний с крупными индустриальными партнерами. <...> Участники смогут выстроить прямой диалог для последующего внедрения», — отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Программа состоит из пяти этапов — «Дней заказчика». Они охватят ключевые отрасли: транспорт, машиностроение, финансы, строительство и робототехнику. В каждом направлении отберут лучшие решения для конкретных задач компаний, среди которых РЖД, Газпромбанк и другие крупные игроки.

Оценка проектов будет проходить по трем критериям: готовность к внедрению, применимость в отрасли и технологическая зрелость. На участие в каждом этапе смогут претендовать до десяти команд.

Первый очный отбор пройдёт 27 апреля и будет посвящен транспортным решениям. Остальные этапы состоятся в течение месяца, а финал программы с демонстрацией лучших разработок пройдет в июне на площадке ПМЭФ-2026.

