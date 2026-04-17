Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 21:46

Три страны подтвердили участие в ПМЭФ

Обложка © Life.ru

США, Китай и Германия подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Санкт-Петербурге. Также в этом году запланированы бизнес-диалоги со странами Африки, Латинской Америки и другими государствами.

ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Его главной темой станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсудят новые подходы в условиях турбулентности мировой экономики. В списке партнёров также значатся Азербайджан, Армения, Бразилия, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Запланированы форумы «Деловой двадцатки» и ШОС.

Объявлена главная тема ПМЭФ-2026

Ранее сообщалось, что первый Российский космический форум собрал делегации из более чем 40 государств. Мероприятие проходит в Москве и посвящено новым технологиям в освоении космоса. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил высокий интерес к форуму из-за рубежа. Он подчеркнул, что представители иностранных государств участвуют в событии, несмотря на существующие геополитические сложности.

Антон Голыбин
