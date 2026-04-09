Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 17:18

Российский космический форум посетили делегации из 40 стран

Обложка © roscongress.ru / Сергей Отрошко

Первый Российский космический форум собрал представителей из более чем 40 стран, мероприятие проходит в Москве и посвящено обсуждению новых технологий в освоении космоса. Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Представили свыше 40 зарубежных стран участвуют в первом Российском космическом форуме, несмотря на все имеющиеся геополитические сложности», — подчеркнул он, комментируя интерес к мероприятию из-за рубежа.

До этого сообщалось, что госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» совместно работают над созданием лунной электростанции на базе атомных технологий. Также планируется разработка двигателя-буксира для доставки тяжёлых грузов в дальний космос.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Роскосмос
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar