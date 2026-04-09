Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

В России развитие ракетно-космического комплекса является безусловным приоритетом, власти приложат максимум усилий, чтобы усилить потенциал отрасли, в том числе привлечь сильных специалистов и внедрять новые технологии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников первого Российского космического форума.

«Двигаться вперёд, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли», — приводят слова президента в пресс-службе Кремля.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что предстоит взяться за наращивание группировки отечественных спутников на орбите и уделить должное внимание цифровым и ядерным технологиям в отрасли.