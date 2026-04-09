Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России
Обложка © Life.ru
В России развитие ракетно-космического комплекса является безусловным приоритетом, власти приложат максимум усилий, чтобы усилить потенциал отрасли, в том числе привлечь сильных специалистов и внедрять новые технологии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников первого Российского космического форума.
«Двигаться вперёд, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли», — приводят слова президента в пресс-службе Кремля.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что предстоит взяться за наращивание группировки отечественных спутников на орбите и уделить должное внимание цифровым и ядерным технологиям в отрасли.
Ранее Life.ru писал, что госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» при научном руководстве Курчатовского института разрабатывают космический двигатель мегаваттного класса. Он важен для будущих миссий в дальний космос, включая полёты к Марсу и поясу астероидов, где солнечные батареи неэффективны. Также идёт работа над созданием лунной электростанции на базе атомных технологий.
Актуальные материалы о развитии технологий, медицины и инженерии — в разделе «Наука» на Life.ru.