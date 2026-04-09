9 апреля, 12:02

«Роскосмос» и «Росатом» вместе построят лунную электростанцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» совместно работают над созданием лунной электростанции на базе атомных технологий. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на первом Российском космическом форуме.

«Два основных направления нашего взаимодействия — это в первую очередь создание лунной электростанции на базе атомных технологий, второе — создание двигателя, который мог бы буксиром в дальний космос большой объём грузов доставлять», — сказал он.

Вторым направлением сотрудничества, по словам Баканова, станет разработка двигателя-буксира для доставки тяжёлых грузов в дальний космос.

Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики в честь первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил 108-минутный орбитальный облет Земли. Life.ru запустил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину», приуроченный к Неделе космоса.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
