«Роскосмос» и «Росатом» вместе построят лунную электростанцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» совместно работают над созданием лунной электростанции на базе атомных технологий. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на первом Российском космическом форуме.
«Два основных направления нашего взаимодействия — это в первую очередь создание лунной электростанции на базе атомных технологий, второе — создание двигателя, который мог бы буксиром в дальний космос большой объём грузов доставлять», — сказал он.
Вторым направлением сотрудничества, по словам Баканова, станет разработка двигателя-буксира для доставки тяжёлых грузов в дальний космос.
Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики в честь первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил 108-минутный орбитальный облет Земли.
