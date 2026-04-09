«Роскосмос» и «Росатом» вместе построят лунную электростанцию

Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» совместно работают над созданием лунной электростанции на базе атомных технологий. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на первом Российском космическом форуме.

«Два основных направления нашего взаимодействия — это в первую очередь создание лунной электростанции на базе атомных технологий, второе — создание двигателя, который мог бы буксиром в дальний космос большой объём грузов доставлять», — сказал он.

