Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°

Life.ru представляет интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину». Его выход приурочен к Неделе космоса — времени, когда внимание миллионов снова приковано к полётам, открытиям и людям, которые делают космос ближе.

«Байконур: взламывая тишину» — это спецпроект в формате 360°, снятый прямо на космодроме. Зритель сам управляет вниманием: может осмотреть пространство вокруг, приблизить детали, разглядеть лица, увидеть работу инженеров и услышать живой интершум без телевизионной дистанции и закадровой стерильности. Здесь слышно, как скрипит металл, звучат команды служб, гудит техника и нарастает напряжение в последние минуты перед стартом.

В основе проекта — запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», отправившей новый экипаж к Международной космической станции. На борту — научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью. Но этот старт стал особенным ещё до отрыва от Земли: корпус ракеты украсили рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Их мечты, надежды и личные истории тоже стали частью этого полёта.

Проект состоит из шести ключевых точек — от последних приготовлений до момента старта. Это маршрут, который проходит экипаж за несколько часов до выхода в космос, и путь, который зритель может пройти вместе с ним.

Центр подготовки космонавтов

Именно здесь начинаются последние часы экипажа на Земле. Финальный медосмотр, проверка систем, скафандры, короткий доклад о готовности. Затем — выход к автобусу, который доставит космонавтов к стартовой площадке. Расстояние небольшое, но по ощущениям это уже граница между земной жизнью и полётом.

Ангар

Здесь ракета ещё находится в горизонтальном положении. Огромная, сложная, собранная из сотен элементов конструкция проходит последние проверки, прежде чем отправиться к старту. Затем её медленно вывозят по железной дороге на специальной платформе, а рядом движется вагон обеспечения, поддерживающий нужные условия для чувствительных систем.

Стартовая площадка

Один из самых зрелищных моментов — подъём ракеты в вертикальное положение. 300-тонная машина занимает стартовую позицию всего за несколько минут, после чего начинается заправка. В этот момент весь комплекс словно замирает: дальше уже только точность, контроль и ожидание команды на старт.

Основание ракеты

Посадка экипажа — один из самых закрытых и напряжённых этапов. Здесь почти нет посторонних: только космонавты, техника и тишина перед полётом. Перед подъёмом в корабль каждый получает традиционный «пинок на удачу» — простой человеческий ритуал, который, по легенде, идёт ещё со времён Сергея Королёва и Юрия Гагарина.

Ключ на старт

Обратный отсчёт подходит к нулю. Все системы в норме, экипаж пристёгнут, баки заправлены. На мгновение кажется, будто ракета замирает, не решаясь покинуть Землю, а затем всё взрывается светом, звуком и движением. Это тот самый момент, когда тишина действительно ломается — и начинается путь к орбите.

Смотровая площадка

С расстояния 1,8 километра за стартом наблюдают журналисты. Это достаточно далеко для безопасности, но достаточно близко, чтобы слышать команды служб, чувствовать вибрацию воздуха и видеть ракету целиком на фоне степи. Здесь нет второго дубля: старт случается один раз, и каждый проживает его в реальном времени.