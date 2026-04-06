Герой России Сергей Кудь-Сверчков выйдет в эфир с борта МКС

В первый день Недели космоса радио «Коммерсантъ FM» проведет сеанс связи с Международной космической станцией. После 19:00 в эфир с орбиты выйдет Герой России, летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Как сообщает «Коммерсантъ FM», это будет первый случай в истории радиостанции, когда студия в центре Москвы соединится со станцией на орбите специальным включением.

Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас работает на МКС, ответит на вопросы ведущего и расскажет о жизни в космосе, повседневной работе экипажа и том, как люди месяцами живут за пределами Земли.

В анонсе подчеркивается, что сигналу предстоит преодолеть более 400 километров безвоздушного пространства. Для станции это не просто интервью, а редкий прямой разговор с человеком, который находится далеко за пределами планеты.

Главный редактор «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев отметил, что космос по-прежнему остается чем-то почти непостижимым, а такое включение позволяет услышать его не как безмолвную пустоту, а как живое пространство, где работают и чувствуют люди.

Эфир пройдет 6 апреля после 19:00 и станет частью программы первой российской Недели космоса, о которой Life.ru писал ранее.