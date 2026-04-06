Космонавты записали видео с МКС к старту первой Недели космоса в России

Российские космонавты записали видео с борта МКС к началу первой Недели космоса. Масштабная программа стартовала 6 апреля и продлится до 12 апреля.

Видео © Роскосмос

Неделя космоса впервые проходит в общероссийском формате. Ее приурочили к 65-летию первого полета человека в космос.

Решение о ежегодном проведении такой недели было принято указом президента еще 29 декабря. С 2026 года она будет проходить в стране каждый год с 6 по 12 апреля.

В программу вошли научные, образовательные, культурные и спортивные события по всей России. В школах и колледжах пройдут тематические занятия, а в Москве откроются выставки, форумы и специальные площадки, посвященные космической отрасли.

Одним из главных событий станет марафон «Космос со Знанием» в Национальном космическом центре. Там ожидается и прямое включение с Международной космической станции.

Кульминация недели придется на 12 апреля, когда в День космонавтики в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт и церемония награждения сотрудников отрасли.

Неделя космоса станет первой такой всероссийской инициативой, которая объединит сотни событий — от уроков и выставок до форумов, кинопоказов и больших публичных шоу.