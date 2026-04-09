9 апреля, 12:11

Путь к Марсу: Россия создаёт ядерный двигатель для дальнего космоса — с импульсом 100 км/с

«Роскосмос» и «Росатом» создают ядерный космический двигатель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» при научном руководстве Курчатовского института разрабатывают космический двигатель мегаваттного класса. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв на полях космического форума.

По словам главы атомной госкорпорации, в основе текущего сотрудничества лежат национальный проект «Космос» и федеральный проект «Космический атом». В их рамках создаётся большой «налунный» проект, а также мощный двигатель для ракет и космических тягачей, предназначенных для работы в среднем космосе. Российским учёным уже удалось получить уникальные результаты на экспериментальных образцах импульсного плазменного двигателя. На стендовых установках был достигнут удельный импульс до 100 км/с.

Лихачёв выразил надежду, что уже в следующем десятилетии опытные образцы и технические решения найдут практическое применение. Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) мегаваттного класса важна для будущих миссий в дальний космос, включая полёты к Марсу и поясу астероидов, где солнечные батареи неэффективны.

Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°

К старту первой общероссийской Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос, российские члены экипажа МКС записали поздравительное видео. Масштабная программа, стартовавшая по всей стране 6 апреля, продлится до 12-го числа. В таком формате мероприятие проходит впервые.

Юрий Лысенко
