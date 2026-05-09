В Европе считают поведение Владимира Зеленского высокомерным, а отношения между Брюсселем и Киевом сейчас находятся на «самой низкой точке» с начала конфликта. Об этом пишет Politico.

«Сейчас отношения между Киевом и Брюсселем находятся в напряжённом состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки за всё время войны», — заявил бывший высокопоставленный украинский дипломат.

В 2026 году Зеленский ужесточил риторику в адрес союзников: перешёл на резкий и властный тон, требует ускорить вступление Украины в ЕС и отвергает поэтапный путь с реформами. В Европе же напоминают, что членство в союзе — это не «подарок», и оно, скорее всего, потребует территориальных уступок.

Эксперт по внешней политике из США рассказал, что в Киеве убеждены: Украина не обязана быть благодарной или сдерживать обещания. Зеленский считает, что Европа должна Незалежной, а не наоборот. Экс-советник главы киевского режима добавил, что ужесточить риторику Киева «вдохновил» раскол между США и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не торопится отдавать Украине обещанные 90 миллиардов евро. Он требует от Киева активнее бороться с коррупцией и бережнее тратить уже выделенные деньги. Теперь эти деньги ещё больше нужны самому ЕС. Союз рассматривает возможность привязать около 30 миллиардов из этой суммы к проведению непопулярных налоговых реформ.