6 мая, 08:58

Додик: Европе нужна воюющая Украина, чтобы остаться на плаву

Лидер боснийских сербов Милорад Додик сделал резкое заявление о роли Украины в мировой политике. По его словам, Западная Европа использует её как орудие для войны с Россией.

В интервью РИА «Новости» политик отметил, что ЕС пытался воевать с Москвой через Киев и продолжает это делать до сих пор. Причём оснований для прекращения у Брюсселя нет, потому что на карту поставлено собственное выживание старого света.

«Сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения», — подчеркнул Додик.

Он уверен, что как только на украинской земле наступит мир, Западная Европа окажется полностью дестабилизирована. У региона не останется ни внятных лидеров, ни сырьевой базы, ни прежних ценностей.

«А Европа без концепции будущего, безусловно, не внушает оптимизма», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Додик заявил, что НАТО на Балканах отрабатывало планируемое нападение на Россию. По словам политика, во время военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году альянс отрабатывал сценарий будущего нападения на Россию.

Дарья Денисова
