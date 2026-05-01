Стало известно, почему ЕС не торопится отдавать Киеву обещанные 90 млрд евро

Евросоюз не торопится отдавать Украине обещанные 90 миллиардов евро. Он требует от Киева активнее бороться с коррупцией и бережнее тратить уже выделенные деньги. Политолог Владимир Жарихин считает, что эти деньги теперь ещё больше нужны самому ЕС, пишет РИА «Новости».

По данным Bloomberg, ЕС рассматривает возможность связать около 30 миллиардов из этой суммы (предназначенных не на армию, а на балансировку бюджета) с началом непопулярных налоговых реформ. В частности, речь идёт о введении 20-процентного НДС для малого бизнеса, у которого годовая выручка превышает 4 миллиона гривен (около 90 тысяч долларов). Сейчас они платят 5%.

Политолог Денис Денисов отметил, что проблемы возникли и с кредитом от МВФ на более чем 8 миллиардов долларов. Киев уже получил 1,5 миллиарда, но следующий транш на 700 миллионов заблокировали. Украина не выполнила обязательство по изменению налогового законодательства в марте, и выплаты заморозили.

В Евросовете официально увязали выдачу 90 миллиардов евро с верховенством права: борьбой с коррупцией и реформами бюджета и налоговой системы. Политолог Владимир Жарихин считает, что после поражения на выборах в Венгрии Виктора Орбана (который раньше блокировал выплаты) у европейских лидеров появилось ещё больше причин не спешить.

«Главная причина, по которой европейцы передумали, — экономический кризис, который усугубился на фоне войны США и Израиля с Ираном. Страны ЕС решили, что в нынешних условиях им самим нужны зарезервированные для Украины миллиарды», — заметил политолог.