Евросоюз может ужесточить условия выдачи займа Украине

Европейский союз рассматривает возможность существенного изменения условий предоставления финансовой помощи Украине. Речь идет о пакете займа объемом 90 миллиардов евро. Согласно данным агентства Bloomberg, доступ к части этих средств может быть обусловлен внедрением властями Украины ряда непопулярных фискальных мер.

Ключевым требованием Брюсселя может стать введение 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, при условии, что их годовой доход превышает 4 миллиона гривен.

В центре внимания — сумма в 8,4 миллиарда евро, запланированная к выделению в рамках макрофинансовой помощи до конца текущего года. Ситуация осложняется тем, что аналогичные требования к Киеву выдвигает и Международный валютный фонд (МВФ), от которого Украина ожидает транш в размере 8 миллиардов евро.

Помимо налоговой реформы для бизнеса, кредиторы настаивают на дополнительных шагах, включая введение НДС на зарубежные почтовые отправления. В настоящее время правительство Украины пытается договориться с МВФ об отсрочке выполнения данных условий, однако позиция Еврокомиссии может сделать эту задачу практически невыполнимой.