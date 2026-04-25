Кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро может иссякнуть уже в 2027 году

Кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро может быть исчерпан уже в 2027 году, а не в 2028-м, как планировалось изначально. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Украине необходимо дополнительно €19 млрд для покрытия бюджетных потребностей в следующем году. <...> Это означает, что лидерам ЕС, возможно, придётся снова обратиться за новым кредитом через 12 месяцев», — говорится в публикации.

Согласно оценкам экспертов WSJ, предоставленные средства покроют примерно две трети военных и экономических нужд киевского режима в 2026 и 2027 годах. На 2028 год этих денег уже не хватит.

По информации газеты, Великобритания и Япония допускают выделение Украине дополнительных 45 миллиардов евро до конца 2027 года.

Напомним, ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Деньги привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако возвращать эти средства предполагается за счёт так называемых репараций, которые, по убеждению Брюсселя, Москва будет якобы вынуждена заплатить украинской стороне.