Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник считает, что решение Варшавы о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро было ошибочным. В своём сообщении в социальной сети X она отметила, что Венгрия сняла вето с пожертвования ЕС Украине на эту сумму. По словам депутата, Польша оказалась в невыгодном положении, поскольку впоследствии ей придётся участвовать в погашении этого значительного финансового вклада.

«А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придётся возвращать ещё и это многомиллиардное пожертвование», — говорится в публикации депутата.

Напомним, ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Средства привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако отдавать эти деньги планируется за счёт «репараций», которые Москва, по мнению Брюсселя, будет якобы обязана выплатить Киеву.