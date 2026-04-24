Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 17:25

В Польше назвали себя «лохами» из-за €90 млрд для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiola Wiaderek

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник считает, что решение Варшавы о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро было ошибочным. В своём сообщении в социальной сети X она отметила, что Венгрия сняла вето с пожертвования ЕС Украине на эту сумму. По словам депутата, Польша оказалась в невыгодном положении, поскольку впоследствии ей придётся участвовать в погашении этого значительного финансового вклада.

«А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придётся возвращать ещё и это многомиллиардное пожертвование», — говорится в публикации депутата.

Напомним, ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Средства привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако отдавать эти деньги планируется за счёт «репараций», которые Москва, по мнению Брюсселя, будет якобы обязана выплатить Киеву.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar