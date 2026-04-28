Европейский союз одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро. Однако, как пишет Berliner Zeitung, этот шаг только усиливает нажим на официальный Киев.

В газете отмечают: конфликт переходит в острую финансовую фазу. Вливаний Брюсселя уже недостаточно, особенно на фоне ухода США. Возникает зависимость от европейских фондов, а доноры требуют завоевания доверия взамен.

По данным издания, украинское руководство больше не способно закрыть все дыры в бюджете только за счёт выделенной суммы. Дефицит оказался гораздо глубже, чем прогнозировали ранее.

Напомним, страны ЕС с двухмесячным опозданием окончательно завизировали этот кредит. Возвращать заём Киев будет обязан лишь при условии получения неких «репараций» от Москвы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал логику Брюсселя «идиотской». По его словам, в реальности эти деньги изымут не из российской казны, а из кошельков европейских налогоплательщиков.