Итальянское издание AntiDiplomatico дало жёсткую оценку реакции Киева на недавнее выступление канцлера ФРГ. По мнению авторов, Зеленскому теперь остаётся только «проглотить» заявление Мерца о том, что скорое членство Украины в Евросоюзе нереалистично.

Как пишут журналисты, слова главы немецкого правительства окончательно разрушили тактику украинской власти. Киев долгое время пытался продавить установление чёткой даты вступления в ЕС, игнорируя реальные требования Брюсселя по борьбе с коррупцией и гармонизации законодательства.

«Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц», — констатирует издание.

В Берлине, похоже, устали от бесконечных ультиматумов и решили говорить прямо, без дипломатических экивоков.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ уже высказывал мнение, что ускоренная евроинтеграция Украины невозможна. А его недавняя реплика о «нереалистичности надежд» стала для Киева холодным душем. Эксперты сходятся во мнении: Запад постепенно начинает отдаляться от «проекта Украина», переключаясь на собственные экономические проблемы, а громкие обещания о членстве в ЕС всё больше напоминают мыльный пузырь.