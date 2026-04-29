Мерц признался, что учился на ошибках Зеленского перед встречей с Трампом

Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме немецкий канцлер Фридрих Мерц детально проанализировал провальную встречу Владимира Зеленского с американским лидером, чтобы подготовиться самому. О таком подходе политик сообщил в разговоре с журналистами издания Spiegel.

«Я изначально говорю себе, что вести спорную дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла. Я наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении», — сказал он.

На уточняющий вопрос, знакомился ли он с выступлением Зеленского, руководитель германского кабмина дал положительный ответ. Помимо этого, он раскрыл свой метод: подстраиваться под любого партнёра по диалогу. Мерц сообщил, что старается выстроить с нынешним хозяином Белого дома доверительные личные отношения и, как сам считает, пока движется в верном направлении.

Немецкий канцлер также рассказал, почему не стал отвечать на резкие замечания Трампа в адрес Мадрида. По его заверению, он не собирается при прессе обсуждать Испанию или Великобританию прямо в Овальном кабинете. Но за закрытыми дверями чётко дал понять американскому лидеру, что оба государства являются крепкими партнёрами по НАТО, которых не следует растерять.

Напомним, 28 февраля в Белом доме Трамп устроил разнос Зеленскому, приехавшему подписывать сделку по украинским недрам. Американский лидер настаивал на перемирии и прекращении критики в адрес Путина. Вэнс назвал гостя неблагодарным агитатором за демократов после того, как тот начал оправдываться, обвинять Россию и даже грозить США последствиями конфликта. Украинскую делегацию выпроводили, соглашение осталось неподписанным. Позднее Зеленский выразил сожаление и заявил о готовности к переговорам.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц переживает, пожалуй, самый болезненный момент своей политической карьеры. Канцлер Германии впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности среди ведущих политиков страны.