Трамп: Слова Мерца об Иране — признак того, что он не понимает, о чём говорит

Американский лидер Дональд Трамп назвал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по Ирану и ядерному оружию некомпетентной. В своей соцсети Truth Social президент США заявил, что Мерц совершенно не понимает, о чём идёт речь.

Фридрих Мерц переживает, пожалуй, самый болезненный момент своей политической карьеры. Канцлер Германии впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности среди ведущих политиков страны. Всего несколько месяцев назад Мерц занимал 18-ю строчку. Теперь же он скатился на 20-ю, замкнув список. Его итоговый балл – всего 28,9. При этом только 10% опрошенных оценивают работу канцлера положительно (от 8 до 10 баллов). А вот 58% респондентов дали ему самую низкую оценку – от 0 до 4 баллов.