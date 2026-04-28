На Украине ужаснулись заявлению Мерца о потере территорий

28 апреля, 07:03

Мендель: Заявление Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель резко отреагировала на недавнее высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца. По её мнению, фраза о территориальных уступках стала не просто предложением, а прямым ультиматумом Киеву.

«Мерц открыто признал то, о чём шептались многие в Европе: Украине, возможно, придётся смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — написала Мендель в соцсети X.

Она добавила, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки теперь могут стать ценой за европейское будущее. По сути, Киеву предлагают обменять кусок страны на абстрактное членство в ЕС.

Мерц считает, что Украина не сможет вступить в Евросоюз к январю 2028 года

Напомним, накануне Мерц заявил, что Украине придётся пойти на уступки ради заключения мира и последующего вступления в Евросоюз. По его мнению, Киеву, возможно, потребуется провести референдум по данному вопросу. После этого, как цинично выразился немецкий политик, Зеленский смог бы сказать согражданам: «Я открыл вам путь в Европу». В Киеве подобные заявления, естественно, вызвали бурю негодования.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
