27 апреля, 14:29

Мерц допустил, что Киеву придётся признать потерю территорий ради мира

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в будущем возможно заключение мирного договора между Москвой и Киевом, однако он допустил, что «часть территории Украины перестанет быть украинской». В рамках такого сценария, как отметил политик, Киев должен получить чёткие перспективы евроинтеграции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу n-tv, комментируя перспективы урегулирования конфликта.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен иметь возможность заявить гражданам о том, что стране открыт путь в Европу. В связи с этим, по мнению канцлера, Евросоюзу необходимо принять решения, которые будут восприниматься как надёжные и необратимые. Речь идёт о шагах, способных в перспективе привести Украину к полноправному членству в ЕС.

Ранее сообщалось, что на фоне обсуждений возможных условий урегулирования в Киеве заявляют о недопустимости территориальных уступок. У украинской стороны есть собственный подход к ситуации вокруг Донбасса. Этот вариант не предусматривает передачи территорий.

Милена Скрипальщикова
