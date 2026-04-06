Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001–2004) призвал киевские власти согласиться на территориальные уступки ради прекращения военного конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью порталу Wirtualna Polska.

«На месте украинского руководства я пошёл бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть», — сказал политик.

Миллер также выразил недоумение по поводу упрямства официального Киева в территориальном вопросе.

«Потеря территорий — это не самая страшная вещь», — заключил экс-глава польского правительства.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский счёл срыв диверсии на «Турецком потоке» удачей. На своей странице в соцсети он опубликовал короткий комментарий: «Подозрительно удачное стечение обстоятельств». К посту дипломат прикрепил видео с выступлением венгерского премьера Виктора Орбана.