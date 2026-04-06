Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 12:24

«Отдайте землю — получите мир»: Экс-премьер Польши ударил по самому больному для Киева

Экс-премьер Польши призвал Украину пойти на территориальные уступки ради мира

Обложка © ТАСС / Ольга Богородская

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001–2004) призвал киевские власти согласиться на территориальные уступки ради прекращения военного конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью порталу Wirtualna Polska.

«На месте украинского руководства я пошёл бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть», — сказал политик.

Миллер также выразил недоумение по поводу упрямства официального Киева в территориальном вопросе.

«Потеря территорий — это не самая страшная вещь», — заключил экс-глава польского правительства.

«Говорю как друг»: Глава МИД Польши указал Украине на её неготовность к ЕС
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский счёл срыв диверсии на «Турецком потоке» удачей. На своей странице в соцсети он опубликовал короткий комментарий: «Подозрительно удачное стечение обстоятельств». К посту дипломат прикрепил видео с выступлением венгерского премьера Виктора Орбана.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar