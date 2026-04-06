6 апреля, 08:21

Сикорский счёл срыв диверсии на «Турецком потоке» удачей

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на сообщения о предотвращённой диверсии на участке «Турецкого потока» между Сербией и Венгрией. На своей странице в соцсети он опубликовал короткий комментарий: «Подозрительно удачное стечение обстоятельств». К посту дипломат прикрепил видео с выступлением венгерского премьера Виктора Орбана.

Сикорский не стал напрямую объяснять смысл публикации, однако его слова расценили как намек на политический контекст происходящего. Речь может идти о предстоящих парламентских выборах в Венгрии, в которых участвует Орбан.

«Грубое нападение на суверенитет»: Глава МИД Венгрии пригрозил Киеву ответом за атаку на «Турецкий поток»

Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. В Белграде выяснили, что газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию, планировал подорвать иностранный гражданин. Были обнаружены компоненты для подрыва, в том числе взрывчатое вещество с маркировкой, указывающей на производство в США. Венгрия уже усилила охрану объекта на своей территории, сегодня к «Турецкому потоку выехал» Виктор Орбан.

Александра Вишнякова
