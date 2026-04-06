Орбан срочно поехал к «Турецкому потоку», который находится под охраной армии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на границу с Сербией, чтобы лично проверить участок газопровода «Турецкий поток» на фоне сообщений о срыве диверсии. Вместе с ним на место приехал глава МИД Петер Сийярто.
Осмотр проходит в районе Кишкундорожмы — там находится точка входа трубопровода в страну. Этот объект ранее был взят под усиленную охрану военных.
«Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода», — сказал Орбан.
Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. В Белграде выяснили, что газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию, планировал подорвать иностранный гражданин. Были обнаружены компоненты для подрыва, в том числе взрывчатое вещество с маркировкой, указывающей на производство в США. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. По его итогам было принято решение усилить защиту объекта на всей территории Венгрии.
