Орбан срочно поехал к «Турецкому потоку», который находится под охраной армии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на границу с Сербией, чтобы лично проверить участок газопровода «Турецкий поток» на фоне сообщений о срыве диверсии. Вместе с ним на место приехал глава МИД Петер Сийярто.

Осмотр проходит в районе Кишкундорожмы — там находится точка входа трубопровода в страну. Этот объект ранее был взят под усиленную охрану военных.

«Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода», — сказал Орбан.