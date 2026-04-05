Виктор Орбан экстренно собрал совет обороны из-за ЧП на газопроводе

Венгерское руководство перешло в режим оперативного реагирования после тревожных известий из соседней республики. Премьер-министр Виктор Орбан инициировал срочное заседание совета обороны, чтобы обсудить инцидент на энергетической инфраструктуре.

Поводом для экстренного сбора послужила находка сербских спецслужб. Как сообщил глава правительства Венгрии в своих соцсетях, правоохранители обнаружили «мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию».

Политик также отметил, что оперативно связался с президентом Александром Вучичем, чтобы прояснить детали произошедшего. Белград уже начал тщательное расследование обстоятельств, которые могли привести к катастрофе.

Речь идёт о магистрали, через которую углеводороды из России поступают потребителям. Стабильность этого маршрута имеет ключевое значение для энергетической безопасности региона.

Заседание оборонного ведомства пройдет сегодня во второй половине дня. На встрече чиновники планируют оценить уровень угрозы и принять необходимые меры для защиты газоснабжения страны.