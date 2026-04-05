На сербском участке российского газопровода в Венгрию найдена бомба
В непосредственной близости от магистрального газопровода, соединяющего Сербию и Венгрию, по которому прокачивают российское топливо, обнаружено взрывное устройство. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в своём аккаунте в сети.
Сербский лидер уточнил, что взрывчатку нашли на севере республики в автономном крае Воеводина, неподалёку от транзитной газовой магистрали, по которой топливо идёт из «Турецкого потока».
«Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы», — написал он.
Также по словам Вучича, он только что поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о предварительных результатах работы военно-полицейских структур Сербии.
Ранее в холдинге «Газпром» заявили о значительном увеличении числа атак на объекты, обеспечивающие экспорт российского газа в южном направлении. Глава МИД Венгрии пригрозил Киеву ответом за атаку на «Турецкий поток». Он назвал инцидент грубым посягательством на суверенитет своей страны.
