По заявлению главы комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, украинские специальные службы осуществили попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток», проходящем через Сербию. Об этом пишет газета «Известия».

«Для меня определённо ясно, что это могли сделать только они, потому что больше нет заинтересованных лиц. Это элементарное правило: искать, кому это выгодно. Но это выгодно только им, чтобы создать проблему для Сербии и для Венгрии. Поэтому я более чем уверен, что это или их службы, или нацистские отряды», — сказал политик.

По словам Станоевича, в Сербии действует мощный разведцентр Службы безопасности Украины, использующий украинскую диаспору. Его агенты угрожают сербским политикам, включая самого главу комитета парламента, и отправляют ложные данные о минировании лайнеров Air Serbia, летающих в Россию.

Политик также выразил опасение, что на Белград будут давить, чтобы скрыть данные о роли украинских спецслужб.

Ранее военное контрразведывательное агентство Сербии заявило, что в ходе расследования подготовки диверсии на газопроводе «Турецкий поток» были обнаружены компоненты для подрыва, в том числе взрывчатое вещество с маркировкой, указывающей на производство в США. Однако глава ведомства Джуро Йованич подчеркнул, что страна, где изготовлен компонент, сама по себе не указывает ни на заказчика, ни на исполнителя предполагаемой диверсии. Отдельно директор Военного агентства безопасности отметил, что вокруг этого дела распространяется большой объём дезинформации.