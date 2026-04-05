Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 16:24

Сербия заподозрила иностранца в попытке диверсии на «Турецком потоке»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Директор сербской военной контрразведки (ВБА) Джуро Йованич заявил, что иностранный гражданин планировал подорвать газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию. По его словам, ВБА получило информацию о том, что один из мигрантов призывного возраста готовился к диверсии на газовой инфраструктуре.

«У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сказал директор ВБА в ходе пресс-конференции.

В Киеве отвергли причастность к диверсии в Сербии и обвинили во всём Москву
В Киеве отвергли причастность к диверсии в Сербии и обвинили во всём Москву

Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. По итогу Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока».

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar