Сербия заподозрила иностранца в попытке диверсии на «Турецком потоке»
Директор сербской военной контрразведки (ВБА) Джуро Йованич заявил, что иностранный гражданин планировал подорвать газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию. По его словам, ВБА получило информацию о том, что один из мигрантов призывного возраста готовился к диверсии на газовой инфраструктуре.
«У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сказал директор ВБА в ходе пресс-конференции.
Напомним, 5 апреля в Сербии рядом с магистральным газопроводом, по которому идёт российское топливо, обнаружили взрывное устройство. Находка была сделана в автономном крае Воеводина на севере республики. Инцидент вызвал реакцию и в соседней Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан созвал совет обороны для экстренного обсуждения ситуации и оценки возможных рисков для транзитного газопровода. Высшая прокуратура в Суботице открыла уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. По итогу Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить защиту «Турецкого потока».
