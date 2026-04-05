Сербия заподозрила иностранца в попытке диверсии на «Турецком потоке»

Директор сербской военной контрразведки (ВБА) Джуро Йованич заявил, что иностранный гражданин планировал подорвать газопровод, соединяющий Сербию и Венгрию. По его словам, ВБА получило информацию о том, что один из мигрантов призывного возраста готовился к диверсии на газовой инфраструктуре.

«У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сказал директор ВБА в ходе пресс-конференции.