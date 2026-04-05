В Сербии после обнаружения взрывчатки у газопровода возбудили дело о диверсии

Высшая прокуратура в Суботице инициировала уголовное производство по статьям о диверсии и нелегальном обороте взрывчатых веществ после обнаружения утром рюкзаков со взрывчаткой у газопровода с российским топливом. Об этом сообщила журналистам прокурор Младенка Манойлович.

«Прокуратура квалифицировала данный случай как уголовное преступление незаконного производства, ношения и оборота оружия и взрывчатых веществ в совокупности с преступлением диверсии», — заявила она.

Прокурор уточнила: согласно позиции следственных органов, изъятое вещество представляет собой не что иное, как пластичную взрывчатку, а присутствующие рядом с ней предметы вполне могут свидетельствовать о намерении смастерить взрывное устройство кустарным способом. Помимо этого, Манойлович разъяснила, что инцидент подпадает сразу под две статьи сербского Уголовного кодекса. Речь идёт о статье 348, регулирующей вопросы незаконного оборота стрелкового арсенала и взрывчатых веществ, а также о статье 313, которая предусматривает ответственность за совершение диверсионных действий.