В Сербии после обнаружения взрывчатки у газопровода возбудили дело о диверсии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk
Высшая прокуратура в Суботице инициировала уголовное производство по статьям о диверсии и нелегальном обороте взрывчатых веществ после обнаружения утром рюкзаков со взрывчаткой у газопровода с российским топливом. Об этом сообщила журналистам прокурор Младенка Манойлович.
«Прокуратура квалифицировала данный случай как уголовное преступление незаконного производства, ношения и оборота оружия и взрывчатых веществ в совокупности с преступлением диверсии», — заявила она.
Прокурор уточнила: согласно позиции следственных органов, изъятое вещество представляет собой не что иное, как пластичную взрывчатку, а присутствующие рядом с ней предметы вполне могут свидетельствовать о намерении смастерить взрывное устройство кустарным способом. Помимо этого, Манойлович разъяснила, что инцидент подпадает сразу под две статьи сербского Уголовного кодекса. Речь идёт о статье 348, регулирующей вопросы незаконного оборота стрелкового арсенала и взрывчатых веществ, а также о статье 313, которая предусматривает ответственность за совершение диверсионных действий.
Напомним, сегодня президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на севере страны в автономном крае Воеводина рядом с газопроводом, идущим из «Турецкого потока» в Венгрию, обнаружено взрывное устройство. Он уточнил, что сербские подразделения нашли бомбу большой разрушительной мощи вместе с детонаторами непосредственно у магистрали, по которой прокачивают российское топливо. Вучич также рассказал, что проинформировал о предварительных итогах проверки военно-полицейских структур премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время телефонного разговора.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.